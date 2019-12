"Pro Aurum" ist eines der größten Goldhandelsunternehmen in Deutschland. Zurzeit drängeln sich die Käufer in den Filialen. Es seien einfach drei- bis viermal so viele wie sonst, sagt "Pro Aurum" -Sprecher Benjamin Summa. Ein Grund sei die Angst vor Minuszinsen fürs Guthaben auf dem Sparkonto. Hinzu komme, dass der Goldwert zwar kurzfristig gesunken sei, langfristig aber im Wert steige: "Man kann also tatsächlich von einem Run auf Gold sprechen, auch wenn die Umsätze noch nicht ganz das Niveau erreicht haben, dass wir in der Finanz- und Eurokrise nach 2008 gesehen haben. Aber wir sind nicht mehr ganz so weit davon entfernt."