Insgesamt sind in dieser Saison rund 165.000 Menschen bundesweit an Grippe erkrankt. Dies ist die stärkste Grippewelle der letzten Jahre.

Die Grippewelle bringt Krankenhäuser, Arztpraxen und Firmen an ihre Belastungsgrenzen und wirkt sich negativ auf die deutsche Volkswirtschaft aus, erklärt Dr. Dennis Häckl vom wissenschaftlichen Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung in Leipzig. Es gebe zwei Kostenblöcke: Das, was die Krankenkassen zahlten, also direkte Kosten, Arztbesuche, Arzneimittel, Krankenhausbesuche, die volkswirtschaftlich gesehen nicht so gravierend seien wie die indirekten Kosten.