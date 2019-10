Nur, wenn die Grundsteuer-Reform bis Jahresende von Bundestag und Bundesrat beschlossen wird, können die Kommunen aufatmen. Dann ist ihre wichtigste Einnahme-Quelle für die nächsten fünf Jahre in alter Form sicher. Und danach greift die Reform.

Diese Reform ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Steuer auf Grundstückseigentum für veraltet und verfassungswidrig erklärt hat. Was die Reform konkret ergibt, werde sich erst in den kommenden Jahren zeigen, erklärt Ralf Leimkühler, Vize-Geschäftsführer beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag: "Diese fünf Jahre, die werden auch benötigt, weil bundesweit 35 Millionen Objekte neu bewertet werden müssen und das bedeutet erheblichen Aufwand sowohl für die Gutachterausschüsse in Landkreisen und Städten aber auch für die Finanzbehörden des Landes."