IT-Sicherheit Hacker greifen zu Weihnachten gerne an

Bis zu 50 Angriffe auf ihre IT-Systeme verzeichnen die Sparkassen in Deutschland. Pro Minute. Auch an Weihnachten, sagt Annett Theil Deiniger von der Röhn-Rennsteig-Sparkasse in Meiningen: "Sicherlich ist diese Zeit gerade der Weihnachtsfeiertage eine beliebte Zeit, solche Angriffe stärker zu stellen. Aber man kann nicht sagen, dass es sich ausschließlich darauf konzentriert. Das ist mittlerweile über das ganze Jahr verteilt."

Überwachung rund um die Uhr

Die IT-Struktur der deutschen Sparkassen wird rund um die Uhr überwacht. Etwa zwei Dutzend Menschen sind dafür zuständig und können bei Bedarf mehr Experten dazu holen. An Weihnachten und Silvester ist die Besetzung eher stärker – aber nicht wegen der Bedrohungslage, sondern weil an diesen Tagen die größte Anzahl an Transaktionen anfällt: Kunden kaufen noch ein, überweisen zum Jahresende Geld und die Konto-Abschlüsse müssen erstellt werden.



2017 waren deutsche Unternehmen im Fokus von Cyberspionage und Cyberkriminellen. Die Erpresser-Software Petya hat zum Beispiel die Deutsche Post und den Handelskonzern Metro in ihren ukrainischen Niederlassungen getroffen. WannaCry hat unter anderem Rechner der Deutschen Bahn lahm gelegt, so dass Anzeigetafeln ausfielen.

Ferien oder Weihnachten sind gefährliche Zeit

Die meisten IT-Angriffe seien zeitlich gut durchdacht, sagt Dr. Sandro Gaycken von der European School of Management and Technology in Berlin: "Man sieht bei den Angreifern, dass die sehr genau abpassen, wer wann wo auf Wacht ist und wann nicht. Man guckt natürlich auch, dass man sich Zeitpunkte aussucht, wo die gar nicht so gut besetzt sind oder abgelenkt sind mit irgendwas, manchmal installiert man auch Extra-Ablenkungen." Von daher seien Zeiten wie Ferien oder Weihnachten gefährlicher als andere Zeiten.

Große deutsche Konzerne wie die Bahn oder die Post wurden schon Opfer von Cyberangriffen. Bildrechte: dpa Gaycken gilt als einer der renommiertesten Cyberwar-Experten der Republik. Er sagt, Kriminelle und Cyberspionage seien immer im Einsatz. An Feiertagen hätten sie vielleicht mehr Ruhe, ihre Angriffe zu testen. Und Cyberkriminelle nehmen alle ins Visier: Privatpersonen, kleine, mittelständische Unternehmen und Großkonzerne: "Das Problem ist, dass diese Cybercrime-Jungs, da gibt es so wahnsinnig wenige Verhaftungen,dass die alle einen unglaublich hohen Risikoappetit bekommen haben inzwischen. Und wenn ich so einen Großkonzern angreife und dem irgendwas Böses antue, dann zahlt der im Zweifelsfall viel mehr als eine Privatperson, aus der ich 200 Euro rausquetsche." Von daher führe die gestiegene Risikobereitschaft dazu, dass die Großen genauso angegriffen würden wie die Kleinen und Mittleren.

Datenleck bei der NSA befördert IT-Angriffe