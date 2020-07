Wie die Sprecherin weiter mitteilte, wurden die Tatvorwürfe gegen die Ex-Manager noch einmal "ganz erheblich" erweitert. So habe sich aus der umfassenden Aussage eines Kronzeugen ergeben, dass die drei Beschuldigten bereits seit 2015 die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen durch das Vortäuschen von Einnahmen aufgebläht hätten.

Der Zahlungsabwickler Wirecard gehört zum Deutschen Aktienindex Dax der 30 wichtigsten deutschen Konzerne. Im Juni hatte das Unternehmen mit Sitz in Aschheim bei München Insolvenz angemeldet und mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Bei den Buchungen handelte es um die angeblichen Erträge von Geschäften mit Subunternehmern, die für Wirecard Kreditkartenzahlungen in Südostasien und im Mittleren Osten abwickelten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war dieses Drittpartnergeschäft entweder in Gänze oder zum allergrößten Teil erdichtet.