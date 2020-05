Wesentliche Faktoren für die Zurückhaltung der Kundschaft sieht der HDE in der allgemeinen Verunsicherung durch die Krise sowie den Hygieneauflagen. "Die Shopping-Lust leidet unter den Hygiene- und Abstandsregelungen. Die meisten Kunden gehen sehr gezielt einkaufen und verweilen möglichst kurz in den Geschäften", erklärte HDE-Chef Stefan Genth.

Die größten Zuwächse gab es nach Angaben des bevh im Online-Handel mit Lebensmitteln, Medikamenten und Drogeriewaren. Aber auch die Online-Umsätze mit Bekleidung (plus 12 Prozent), Büchern (plus 15,5 Prozent) oder Spielwaren (plus 31,6) stiegen im Vergleich zum Vorjahr kräftig – allesamt Produkte, die klassischerweise auch in den Innenstädten umfangreich angeboten werden.