Ladenöffnung Handelsverband will Sonntagsöffnung erstreiten

Seit Jahren gibt es Streit um eine Sonntagsöffnung von Geschäften. Gewerkschaften und Kirchen sind dagegen, der Handel will die Öffnung nun erzwingen. Der Branchenverband kündigte als ersten Schritt den Gang vor das Bundesverfassungsgericht an. Eine komplette Freigabe der Öffnungszeiten will er nach eigenen Angaben aber auch nicht.