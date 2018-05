Dokumentation in der Wirtschaft Handwerker klagen über zu viel Bürokratie

Von der Wiege bis zur Bahre – Formulare, Formulare. Der Satz illustriert, dass die Bürokratie in Deutschland schon länger ein Ärgernis ist. Aber noch nie nahm sie solche Ausmaße an wie heute. Das sagen zumindest die Handwerksbetriebe. Seit einigen Wochen machen sie noch mehr als sonst darauf aufmerksam – in Veranstaltungen, Pressekonferenzen, Briefen an Politiker. Aber ist es wirklich so schlimm?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL