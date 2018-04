Hannover Messe Viva el Freihandel!

Die EU und Mexiko haben sich vor Beginn der Hannover Messe grundsätzlich auf eine Erneuerung ihres Freihandelsabkommens geeinigt. Künftig sollen 99 Prozent aller Waren zwischen beiden Partnern zollfrei gehandelt werden. Bis Ende des Jahres sollen dazu lediglich noch "technische Fragen" geklärt werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung vom Sonnabend.

Die Hannover Messe gilt als Leitmesse der Industriebranche. Dieses Jahr stehen unter anderem Assistenzsysteme und Künstliche Intelligenz im Fokus. Bildrechte: dpa

Damit startet die größte Industriemesse der Welt in Hannover am Sonntagabend mit einem Signal für internationalen Freihandel. Mexiko ist dieses Jahr Partnerland der Messe. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto eröffnen das internationale Branchentreffen am Sonntagabend mit ihren Reden.