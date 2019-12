Haseloff: "Ältere Kohlekraftwerke stehen zum Teil im Westen." Bildrechte: imago images / Susanne Hübner

Haseloff sagte, in der Kohlekommission habe man sich auf vernünftige Wege verständigt, CO2 einzusparen. Da sei Ostdeutschland mit der bereits erfolgten Abschaltung von Kraftwerkskapazitäten schon in Vorleistung gegangen. Nun solle aber mit der zusätzlichen Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln in Nordrhein-Westfalen und dem Bau eines Gaskraftwerkes der verabredete Weg konterkariert werden.