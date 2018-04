Diess erklärte in einer VW-Mitteilung, VW müsse an Tempo aufnehmen und deutliche Akzente auf den Gebieten der Elektromobilität, der Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie neuer Mobilitätsdienste setzen.



Diess galt bereits länger als "Kronprinz". In seiner Zeit als Chef der Kernmarke VW mit Modellen wie Golf, Tiguan oder Passat hat er die Effizienz der lange Zeit ertragsschwachen Wolfsburger verbessert.



Er scheute auch Konflikte mit dem Betriebsrat nicht und lag mit Betriebsratsboss Bernd Osterloh wegen des "Zukunftspakt" genannten Sparprogramms im Clinch. Diess gilt in Teilen der Belegschaft aber auch als umstritten.