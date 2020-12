Beim Ostdeutschen Sparkassenverband weist Präsident Michael Ermrich das allerdings zurück. "Also das, was dort gesagt wird vom Institut, können wir in keinster Weise feststellen und sind auch davon überzeugt, dass es nicht so ist. Natürlich rechnen alle damit, dass sich möglicherweise im zweiten Halbjahr nächsten Jahres bestimmte Insolvenzen zeigen werden. Aber nicht so, dass wir in Gefahr kommen. Dafür haben wir Vorsorge gesichert."