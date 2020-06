Bau-Mindestlohn Wird zwischen Ost und West mit zweierlei Maß gemessen?

Wer auf einer Baustelle arbeitet, für den gilt in Deutschland ein besonderer Mindestlohn. Er beträgt 12,55 Euro die Stunde. Im Westen Deutschlands gibt es noch einen zweiten Bau-Mindestlohn – für Arbeiter mit besonderer Qualifikation. Er liegt bei 15,40 Euro die Stunde. Ein Hörer aus Sachsen möchte deshalb wissen: Warum gilt für Baufacharbeiter in den neuen Bundesländern der gleiche Mindestlohn wie für Bauhilfsarbeiter, während sie in den alten Bundesländern einen höheren Mindestlohn bekommen?