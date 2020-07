Keine finanzielle Hilfe vom Staat

Eine Aufhebung des Berufsausübungsverbotes ist derzeit nicht absehbar. Hinzu kommt, dass 16 Bundespolitiker nun gar ein generelles Sexkaufverbot fordern. Eine brisante Forderung, denn es besteht kein Anspruch auf staatliche Corona-Hilfen für Sexarbeiterinnen. Und auch die existierenden Nothilfe-Fonds verschiedener Vereine, welche vor allem für unangemeldete Sexarbeiterinnen einen Rettungsanker darstellen, sind auf private Spenden angewiesen.

In Leipzig etwa hat die Erotikbranche keinen gleichwertigen Anspruch auf die Solo-Selbstständigenhilfe der Stadt. Dennoch gibt es auch Stimmen aus der Politik, die beispielsweise die Corona Hygienebestimmungen im erotischen Gewerbe für nicht einhaltbar halten. Für die Sexarbeiterinnen, so auch für Victoria, führt die derzeitige Situation in eine finanzielle Sackgasse.

Die Domina Victoria berichtet das Sexarbeiterinnen aus Mangel an Perspektiven auch illegal weiter arbeiten müssen. Bildrechte: MDR/Florian Barth Bei Kolleginnen erlebt die Domina, was dies in der Realität bedeutet: "Ohne eine Aussicht auf irgendwelche Hilfen, werden die Menschen auch in die Illegalität getrieben, weil was ist besser – nichts zu haben oder zumindest die Aussicht zu haben den Kühlschrank wieder füllen zu können? Wenn man keine Hilfen zur Verfügung hat und die Arbeit nur noch illegal funktioniert, wie soll man denn anders handeln?"

Im Zweifel auch illegal

Die Gefahr, dass immer mehr Frauen in die Illegalität gedrängt werden, sieht auch Ulrike Richter vom Verein KOBRAnet. Der Verein kümmert sich um Betroffene von Menschenhandel. Auch Sexarbeiterinnen berät Ulrike Richter. Sie kommt zu dem Schluss, dass eine Gruppe besonders gefährdet sei: "Dadurch, dass wir ja meistens Migrantinnen hier haben, die in der Sexarbeit tätig sind, haben einige auch den Zeitpunkt verpasst, um vor dem Shutdown ins Herkunftsland zurückzureisen. Und bevor die Grenzen geschlossen wurden, sind sie dann mehr oder weniger hier gestrandet und da war also überhaupt keine soziale Absicherung für die Frauen gegeben."