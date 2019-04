Jeder Angestellte darf streiken. So regelt es das Gesetz. Aber sollte auch jeder? Wer ein Atomkraftwerk steuert oder Schwerstkranke pflegt, streikt jedenfalls häufig nicht. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar, sagt Bernd Becker von der Gewerkschaft Verdi in Mitteldeutschland.

Becker erklärt: "Wir haben natürlich Bereiche wie gerade im Gesundheitswesen, Krankenhaus, Altenpflegeheime, wo das Streikrecht "eingeschränkt" ist. Das heißt, wir müssen dort in der Regel Notdienstvereinbarungen abschließen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden", erklärt er und führt weiter aus: "Von daher ist es so, dass vor allem in den Krankenhäusern, wenn zum Streik aufgerufen wird, eben nicht alle Beschäftigten streiken können."

Diejenigen, die streiken, aktiv vor dem Werktor oder vor der Klinik, erhalten dann am Ende genau das Gleiche, also das ausgehandelte Entgelt, die Entgelterhöhung wie diejenigen, die nicht streiken.

Nun sind aber gerade an Kliniken die Dienstpläne eng. In manchen Krankenhäusern sei die Notbesetzung zur Regel geworden, sagt Gewerkschafter Becker. Und dann werde es tatsächlich schwierig, noch Leute für einen Streik zu mobilisieren.

Dribbusch betont, dass es "nicht so einfach ist. Also es ist nicht so, dass die Beschäftigtengruppen, die streiken, automatisch zu denen gehören, die am besten bezahlt sind, weil da eben noch andere Dinge eine Rolle spielen, ob eine bestimmte Berufsgruppe besser oder schlechter bezahlt wird."