Grundsätzlich können auch Selbstständige freiwillige Beiträge in die Arbeitslosenversicherung zahlen. Laut Birgit Keil kommt daher Arbeitslosengeld 1 in den seltensten Fällen in Frage. Dafür decke das Jobcenter für Betroffene den Lebensunterhalt einschließlich der Wohnkosten.