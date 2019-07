Es sollte doch ganz einfach sein: Für die Wohnung seiner Mutter sucht unser MDR-Kollege Jörg in Leipzig eine Putzkraft – legal und angemeldet. Alle zwei Wochen soll sie vorbeikommen und für ein oder zwei Stunden sauber machen.

Doch die vielen Firmen, die er anschrieb, waren daran nicht interessiert. Das Zustandekommen eines Vetrages sei immer gleich an Bedingungen geknüpft gewesen. Zum Beispiel, dass mindestens wöchentlich zwei bis drei Stunden Putzen gebucht werden musste. Und das würde am eigentlichen Bedarf vorbeigehen, berichtet Jörg.

Für viele Firmen rechne es sich einfach nicht, ihre Reinigungskräfte für solch kleine Aufträge an Privatpersonen zu vermitteln, erklärt Wolfgang Buschfort, Sprecher der Minijob-Zentrale. Die Leute würden auf anderen Wege an ihre Reinigungskräfte kommen: "Heutzutage werden immer noch die meisten Putzhilfen im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft durch private Empfehlungen vermittelt."