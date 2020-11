Private Waldbesitzer und staatliche Forstverwaltungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in diesem Jahr in einer misslichen Lage. Sie müssen geschädigte Bäume fällen und abtransportieren, für deren Holz sie immer weniger Geld bekommen. Von der guten Nachfrage nach Holz und den hohen Preisen für Bauholz haben sie kaum etwas. Dabei bräuchten sie das Geld dringend, um den nötigen Waldumbau voranzutreiben. Das sorgt bei vielen für Ärger. "Grundsätzlich ist für Waldeigentümer und auch für den Landesforst nicht nachvollziehbar, wenn auf der einen Seite die Preise so steigen und für uns im Rundholzverkauf so niedrig bleiben. Da verdienen sich einige in der Zwischenkette eine goldene Nase", schimpft Olaf Sturm, Leiter Holzhandel beim Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt.