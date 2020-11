Es ist nicht sehr lange her, da war Deutschland weit abgehängt. Noch Anfang dieses Jahres galten viele Unternehmen als Home-Office-Muffel. Nach einer Analyse des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung arbeiteten in den letzten Jahren nur etwa zehn Prozent der Arbeitnehmer mobil, zuhause oder unterwegs. In den Niederlanden, Schweden oder Dänemark waren es über 30 Prozent.