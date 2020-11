Der Hoteldirektor und sein Hund. Bildrechte: Ralf Geißler

Hachmeister läuft im feinen Anzug durch die leere Lobby. Am Büro kommt ihm die Hündin entgegen. Sie bellt nicht, sie springt ihn nicht an. Wie sich das in einem feinen Hotel gehört. Tinka darf sich in der Lobby deshalb frei bewegen. Vor allem soll sie Gäste niedlich angucken. Doch Gäste sind rar geworden.



Das Westin hat 436 Zimmer, nur 20 sind gerade belegt. "Es ist alles zurückgefahren", erzählt Hachmeister. "Es ist ruhig, es ist still. Und wenn ich alleine durchs Hotel gehe, was ich mehrfach tue am Tag, dann ist das schon eine bedrückende Stimmung, weil nirgendwo ein Gast ist. Das Licht ist aus und das Leben. Warum wir in der Hotelerie sind, Gäste glücklich zu machen, das ist im Moment überhaupt nicht da."