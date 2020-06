Normalerweise geht die Arbeit von Gunnar Weiss in einem Kfz-Zulassungsdienst ganz schnell. Morgens kommen die Anträge für neue Zulassungen von den Autohäusern an. Bis Mittag waren die dann bei der jeweiligen Zulassungsstelle und sind bestätigt.

Zurzeit geht das aber nicht. Zurzeit gibt es Termine – in ferner Zukunft: "Der Monat hat gerade angefangen. Und am Ende des Monats bekommen wir zwei Termine in Landkreisen hier in Thüringen, um eine Zulassung zu machen. Und bis dahin kommt zigmal wieder Schmalkalden und zigmal wieder Eichsfeld. Und das zieht sich dann bis Juli oder August hin", erzählt Weiss.