Die Gewerkschaft IG-Metall hat vor einem Verlust von Hunderttausenden Arbeitsplätzen gewarnt. Vorstandsmitglied Jürgen Kerner sagte, allein in der Metall- und Elektrobranche stünden 300.000 Jobs im Feuer. Betroffen seien überwiegend Beschäftigte in der Autoindustrie.

Kerner appellierte an die Politik, es brauche ein gesellschaftliches Zeichen, "dass diese 300.000 Arbeitsplätze nicht verschwinden". Sonst würden "die Rechten" profitieren. Wenn die Menschen Angst hätten, den Arbeitsplatz zu verlieren, "dann werden die einfachen Parolen wie etwa 'Wir schützen den deutschen Facharbeiter' irgendwann greifen". Das, so der Gewerkschafter, dürfe man nicht zulassen.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall betonte hingegen, dass sich die Branche schon seit dem vergangenen Jahr in einer tiefen Rezession befinde. Die Corona-Pandemie habe die Lage noch einmal erheblich verschärft. Dass bis zu zwei Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit seien, zeige aber, dass die Unternehmen alles versuchten, um ihre Mitarbeiter zu halten.

Zugleich kündigt Kerner an, die Auseinandersetzung um den Erhalt von Arbeitsplätzen werde im Herbst in Fahrt kommen: "Wir werden in der Krise um jeden Arbeitsplatz kämpfen." Um Jobs zu erhalten, müsse die Politik in Deutschland und Europa den Wandel zu grünen Zukunftstechnologien finanziell anschieben. Als Beispiele nannte Kerner Fördermittel für klimaschonend hergestellten Stahl und staatliche Unterstützung für Wasserstoff-Lkws.