Mehr Beschwerden Über 17.000 Menschen mit Paketdiensten unzufrieden

Offenbar gibt es immer mehr Probleme mit DHL, UPD, Hermes und Co. Zumindest steigt die Zahl der Beschwerden bei der zuständigen Behörde, der Bundesnetzagentur, jedes Jahr an. Mal kommt das Paket gar nicht an, mal liegt es irgendwo im Hausflur. Oder es fehlt der Zettel im Briefkasten, welcher nette Nachbar das eigene Päckchen angenommen hat. Doch wie so oft lohnt sich ein genauer Blick auf die Zahlen.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL