Aufschwung im Mai Deutlich mehr Aufträge für deutsche Industrie

Hauptinhalt

Nach dem Konjunktureinbruch in der Corona-Hochphase füllen sich nun wieder die Auftragsbücher deutscher Firmen. Die Bestellungen zogen im Mai um zehn Prozent an. Doch bei Dienstleistern wie Reiseveranstaltern und in der Gastrobranche droht eine Pleitewelle.