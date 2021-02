Kritik nach Schnee-Chaos Industrieverband: Kommunen sparen bei Winterdienstausrüstung

Die Kommunen haben in den vergangenen Jahren am Winterdienst gespart. Das erklärt Paul Rosenstihl vom Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie (VAK) im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Umschau". Er sagt: "Zirka 15 Prozent an Investitionen sind in den vergangenen Jahren eingespart worden."