Reint Gropp leitet das Leibnitz-Intitut für Wirtschaftsforschung in Halle und widerspricht Schnabl. Bildrechte: dpa

Dafür würden andere, gegenteilige Effekte in der Inflationsrate nicht berücksichtigt. Gropp erzählt, welche: "Denken Sie nur an all die Dinge, die Sie jetzt umsonst im Internet herunterladen und bekommen können, was früher sehr viel Geld gekostet hat. Also wenn Sie jetzt Informationen brauchen, dann geben Sie das bei Google ein. Früher hätten Sie einen Brockhaus kaufen müssen für sehr viel Geld. Und diese Veränderungen sind natürlich überhaupt nicht reflektiert in der Berechnung der Inflationsrate."