Der größte deutsche Zwischenbuchhändler KNV gibt sich auf der Leipziger Buchmesse sehr zuversichtlich. Das in der Insolvenz befindliche Logistikunternehmen Koch, Neff und Volckmar (KNV) ist dieses Jahr mit einem eigenen Messestand in Leipzig vertreten. Gerade in der derzeitigen Situation wolle das Unternehmen ein klares Signal in Richtung Zukunft setzen, teilte ein Sprecher zu Beginn der Leipziger Buchmesse mit. Es sei KNV "eine Herzensangelegenheit, persönlich offene Fragen zur aktuellen Situation zu klären".