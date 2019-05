Martin Fenzl ist Gründer des Unternehmens Testa Motari, das sich als Dienstleister für Luxusautohersteller einen Namen gemacht hat. Im Erzgebirge, in unmittelbarer Nähe zu Tschechien, entsteht Interieur, dessen Wert allein schnell fünfstellig ist. Pro Fahrzeug versteht sich.

Wenn wir Zierteile bauen, geht es um aller höchste Maßstäbe – an Qualität und Verarbeitung. Das versuchen wir immer wieder zu übertreffen.

In stundenlanger Handarbeit wird jedes Einzelteil angepasst und zusammengesetzt. So entstehen derzeit Armaturenbretter für einen britischen Autohersteller oder aber auch exklusive Schlüssel für die Luxus SUVs einer schwedischen Automarke.

Geschäftsführer Martin Fenzl hat aus einer kleinen Computerfirma ein Unternehmen geformt, das dieser Tage über 50 Mitarbeiter zählt. Das Wachstum war kein Selbstläufer. Immer wieder gab es auch Rückschläge. Aus dem Start-up ist einer der größten Arbeitgeber der Region geworden, in dem heute Interieur für die edelsten Fahrzeuge auf dem Planeten entsteht. Für Werner Olle vom Chemnitz Automotive Institute hat diese Entwicklung gerade erst begonnen. Er erforscht den Transformationsprozess der Automobilindustrie:

Viel Kraft und Energie investiert Martin Fenzl momentan vor allem in seine Prototypen. Neuestes Projekt: Eine Picknickausstattung für ein Luxus Coupé von dem weltweit nur drei Exemplare gebaut werden sollen. Mehrere Hunderttausend Euro teuer – natürlich für Sammler.

Den Sinn dieser Produkte kann man in Frage stellen. Mich reizt, dass wir das hier an diesem Standort machen können. Wir sind hier 51 Menschen. Das ist ein Sinn, der erfüllt wird. Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die sowas kaufen.

Der Unternehmer aus dem Erzgebirge will die hohen Erwartungen der Autohersteller erfüllen. Das geht nur mit verantwortungsbewussten und kreativen Mitarbeitern. Die Firma bietet inzwischen Yoga-Kurse an. Anfangs belächelt, nehmen immer mehr Kollegen das Angebot an.