Andreas Dunsch hilft Unternehmen nach oben. Der Gründer von Flynex in Leipzig berät Firmen, die Drohnen einsetzen wollen. Er hat eine Landkarte entworfen, auf der für jeden Quadratmeter Deutschland ersichtlich ist, ob man ihn überfliegen darf. Die Einsatzmöglichkeiten vor allem für Kamera-Drohnen seien immens, sagt Dunsch:

"Wir sehen verstärkt eine Zunahme derzeit in landwirtschaftlichen Anwendungen. Bei Abfliegen von Wiesen zur Kitz-Rettung mit Wärmebildkameras. Wir sehen, dass zu jagdlichen Aspekten diese Sachen eingesetzt werden, um zum Beispiel Tierpopulationen zu kontrollieren. Wir sehen es im Gebäudemanagement: Dachbefliegung, Dachvermessung, Fassaden-Inspektion."

Zunehmend gewerbliche Nutzung von Drohnen

Dunsch schätzt, dass es in Deutschland bereits eine Million Drohnen gibt. Vor allem bei Hobbypiloten. Doch der gewerbliche Anteil steigt. Und je mehr Drohnen durch die Luft surren, umso stärker stellt sich die Frage: Ist das ausreichend geregelt? Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer antwortet auf Nachfrage von MDR AKTUELL ganz klar mit Ja.

Deutschland ist mit den Regelungen, die wir zum Thema Drohnen 2017 getroffen haben wohl der Tempomacher und Taktgeber in Europa und auch international. Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister

In Deutschland gilt: Ab einem Gewicht von 250 Gramm muss eine Drohne mit Name und Anschrift des Eigentümers gekennzeichnet sein. Ab 5 Kilogramm braucht sie eine Fluggenehmigung. Aber Drohnen machen an Landesgrenzen ja nicht immer Halt.

Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist Deutschland ein Vorreiter, was Regelungen zu Drohnen anbelangt. Bildrechte: dpa "Um die großen Projekte sicher starten zu können, die hohes wirtschaftliches Potenzial haben, brauchen wir Regelungen über Staatengrenzen hinweg", erklärt Scheuer. "In den nächsten Jahren wird kein Stau im Himmel entstehen. Aber trotzdem muss der Luftraum geregelt sein und auch die Abläufe müssen geregelt sein, wer wo welche Fluggeräte zum Einsatz bringt."

Drohnen könnten auch Menschen transportieren

Scheuer sagt, Europa arbeite gerade daran, seine Regeln zu vereinheitlichen. Der Bundesverkehrsminister hält es für denkbar, dass in ferner Zukunft Drohnen sogar Menschen transportieren – als autonom fliegende Taxis. Auch Katja Schechtner findet das nicht abwegig. Die Innovationsagentin der OECD sagt, schon jetzt würden Transportdrohnen alles Mögliche von A nach B fliegen – in Afrika, wo die Straßen oft schlecht seien.

Drohnen werden in immer mehr Bereichen eingesetzt. Bildrechte: dpa "Da hat man in Ruanda so ein Drohnen-System aufgebaut, das wirklich vollautomatisch fliegt und notfalls Blutkonserven zu den richtigen Spitälern fliegt. Und das waren, ich bin nicht ganz sicher, so um die 600 Einsätze bereits, 1.300 Menschenleben wurden damit gerettet."