Deutsche Kunden senden online bestellte Artikel häufig umgehend zurück. Jedes sechste Paket beziehungsweise jeder achte bestellte Artikel ging im Jahr 2018 zurück an die Händler. "Damit entstehen Gesamtkosten in Höhe von schätzungsweise 5,46 Milliarden Euro, die einerseits die Kunden durch höhere Marktpreise tragen, andererseits die Margen der E-Commerce-Händler belasten", sagt Björn Asdecker von der Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg.