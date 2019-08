Gunther Schnabl: Die Wahl von Christine Lagarde (anstatt Jens Weidmann) ist ein klares Signal, dass sich die Geldpolitik von Mario Draghi fortsetzen wird. Damit hat man sich von der stabilitätsorientierten Geldpolitik nach deutschem Muster, wie sie in den europäischen Verträgen verankert wurde, endgültig verabschiedet. Die Geldpolitik dürfte auf Dauer der Finanzierung von Staatsausgaben dienen, wie es vor Einführung des Euro in Frankreich und Italien üblich war. Die offiziell niedrig ausgewiesene Konsumentenpreisinflation ist kein Zeichen für Geldwertstabilität, wenn gleichzeitig Immobilien-, Aktien- und Goldpreise nach oben schießen.

Gunther Schnabl: Bankeinlagen verzinsen sich schon lange nicht mehr. Um die Inflation bereinigt fällt der Wert der Ersparnisse. Unter Lagarde werden die Sparer vielleicht sogar Zinsen für ihre Einlagen bezahlen müssen. Private Pensionsfonds und Lebensversicherungen, die in Staatsanleihen investiert haben, müssen mit anhaltend negativen Zinsen auf Staatsanleihen rechnen. Damit werden die in Zukunft ausgezahlten Renten kleiner. Das trifft vor allem die deutsche Mittelschicht.

Gunther Schnabl: Die Produktivitätsgewinne, die lange Zeit die Grundlage für Lohnerhöhungen sowie für den Ausbau von Sozialsystemen und Infrastruktur waren, sind stark gefallen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, so dass Löhne, Sozialleistungen und Infrastruktur in Deutschland weiter unter Druck sein werden. Zeitliche befristete und gering bezahlte Beschäftigungsverhältnisse dürften weiter zunehmen. Hingegen werden die Besitzer von Immobilien, Aktien, Unternehmen und Gold gewinnen, weil die EZB die Preise von Sachwerten nach oben treibt.

Gunther Schnabl: Das billige Geld nützt vor allem reichen Menschen, die überwiegend in Westdeutschland leben. Zudem werden die großen exportorientierten Unternehmen begünstigt, weil die EZB deren Finanzierungskosten drückt und den Euro abwertet. Auch diese konzentrieren sich in Westdeutschland.

Gunther Schnabl: Hingegen leiden die kleinen und mittleren Unternehmen, die die Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland dominieren, weil aufgrund der niedrigen Zinsen viel Kapital und damit Kaufkraft ins Ausland abfließt. Deshalb werden die meisten Regionen Ostdeutschlands noch weiter abgehängt werden.

Gunther Schnabl: Frau Largarde hat keine Expertise in der Geldpolitik. Als ehemalige französische Finanzministerin steht sie für die Finanzierung von Staatsausgaben über die Notenpresse. Als Politikerin soll sie Mehrheiten für eine Politik finden, die vor allem in Deutschland zunehmend umstritten sein dürfte. Ich bin nicht überzeugt, dass Madame Lagarde mit charmanter Kommunikation die neue Geldpolitik den Deutschen schmackhaft machen kann. Die einschneidenden Verteilungseffekte der ultra-lockeren Geldpolitik kann man zwar verschleiern, aber nicht wegreden.

Gunther Schnabl: Während früher bei einer zu lockeren Geldpolitik die Preise an den Ladenkassen gestiegen sind, entstehen heute Blasen auf den Finanz- und Immobilienmärkten. Deren Platzen führt zu Krisen, die das Wachstum lähmen. Geldpolitische Rettungsmaßnahmen stoßen neue Exzesse an. Die Bürger bezahlen in Form von Abschlägen auf Zinsen und Löhne.