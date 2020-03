Es wäre jetzt an der Zeit, dass Deutschland seine Blockade-Haltung, was Euro-Bonds betrifft, aufgibt. Das ist jetzt ein klassischer Fall, in dem die Maastricht-Regeln nicht gelten. Wir sollten versuchen, den Ländern, die viel schlechter aufgestellt sind als Deutschland, ebenfalls zu ermöglichen, ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Daran haben wir als Deutsche auch ein Interesse, weil wir in diese Länder exportieren.