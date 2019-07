Das 33.000 Kilometer lange Schienennetz in Deutschland ist an vielen Stellen marode und veraltet - vor allem im Westen Deutschlands. Viele Brücken müssten saniert werden, Strecken regelmäßig von Vegetation freigeschnitten oder der Oberbau aus Gleisen, Schotter sowie Schwellen regelmäßig gepflegt werden.

Eine elektronische Zugzielanzeige zeigt eine Verspätung an. Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Pablo Castagnola

Das marode Schienennetz ist ein Grund für die Verspätungen bei der Bahn. In den ersten sechs Monaten kam gut jeder fünfte Fernverkehrszug der Deutschen Bahn zu spät - die Pünktlichkeit hat sich unterm Strich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 leicht verschlechtert. Auch hat die Bahn in den vergangenen Jahren zahlreiche Strecken abgebaut und so an Attraktivität verloren. Der Bau neuer Strecken ist in der jüngsten Vereinbarung nicht vorgesehen.