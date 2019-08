Analyse China investiert weniger in Europa

Chinesische Investoren fahren ihre Ausgaben in Europa zurück. Nach einer Analyse der Unternehmensberatung EY haben sie im ersten Halbjahr rund 2,4 Milliarden Dollar für Firmenkäufe und -beteiligungen in Europa ausgegeben. Das sei ein Rückgang von mehr als 80 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2018.

EY führt die Studie halbjährlich durch. Aus der jüngsten Analyse geht hervor, dass es im ersten Halbjahr in ganz Europa zwar 81 Übernahmen und Beteiligungen gab, dabei habe es sich aber um meist um kleine Deals gehandelt. In Deutschland wurden demnach 505 Millionen Dollar ausgegeben, keine einzige größere Übernahme sei erfolgt. Zum Vergleich: 2018 hätten chinesische Investoren mehr als 10 Milliarden Euro überwiesen. Und im Rekordjahr 2016 hatten chinesische Firmen über 85 Milliarden Dollar für Übernahmen in Europa ausgegeben.