Doch so ein Vorgehen ist auch ein Problem für künftige Mieter und den Steuerzahler. "Denn alles was an Herstellungskosten entsteht, wird letztendlich auf die Mieter umgelegt", sagt Martin zur Nedden. "Und auch indirekt zahlen es wir Steuerzahler, durch gewisse steuerliche Abschreibungen, gerade im Falle Baudenkmäler." Bei letzterem könnte sogar die erhöhte Abschreibung für Abnutzung (Afa) genutzt werden, "so dass letztendlich der Steuerzahler solche erhöhten Grundstückspreise mit finanziert".