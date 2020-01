Die Iran-Krise hat zwar den Rohöl-Preis in die Höhe getrieben, die Auswirkungen an den Tankstellen in Deutschland halten sich bislang allerdings in Grenzen.

Bei einschlägigen Plattformen und Apps kann man sich über den aktuellen Stand von Kraftstoffpreisen auf dem Laufenden halten. Bildrechte: MDR JUMP Wie aus Angaben von "Clever-Tanken.de" hervorgeht, hat teureres Rohöl die Preise zum Beispiel für den Kraftstoff Super E10 bislang nicht beeinflusst. So liegt der Literpreis im bundesweiten Durchschnitt nach einem kurzen Höhenflug am 1. Januar 2020 wieder bei 1,38 Euro je Liter, wie zum Beispiel Mitte Dezember 2019 oder im ersten Drittel des Novembers.



Dagegen verteuerte sich Diesel laut Clever-Tanken im bundesweiten Durchschnitt seit Jahresbeginn um etwa drei Cent auf 1,33 Euro je Liter, steht seit Montagabend aber wieder bei 1,31 Euro. Insgesamt kletterte der Dieselpreis in den vergangenen vier Wochen allerdings um mehr als fünf Cent je Liter.

Diesel und Benzin Super E10: Bei beiden Kraftstoffsorten sind die Preise in Deutschland regional unterschiedlich und verändern sich im Laufe des Tages. Der Steueranteil am Benzinpreis beträgt zwei Drittel, so dass nur das verbliebende Drittel mit dem Markt schwankt. Bei Heizöl und Diesel ist der Steueranteil etwas geringer, so dass globale Preistrends prozentual stärker durchschlagen können.

Durchschnittliche Kraftstoffpreise in mitteldeutschen Großstädten:

Leipzig: Diesel 1,30 Euro, E10 1,39 Euro

Dresden: Diesel 1,32 Euro, E 10 1,42 Euro

Magdeburg: Diesel 1,29 Euro, E10 1,40 Euro

Halle: Diesel 1,36 Euro, E10 1,41 Euro

Erfurt: Diesel 1,33 Euro, E10 1,42 Euro

Weimar: Diesel 1,34 Euro, E10 1,42 Euro Quelle: clever-tanken.de (Stand: 7. Januar 2020)

Keine Eskalation - Rohöl-Markt beruhigt sich

Der tagelange Höhenflug der Rohölpreise wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist am Dienstag erst einmal gestoppt worden. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Anleger seien erleichtert darüber, dass es nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani bislang zu keiner weiteren Eskalation gekommen ist, hieß es zur Begründung. Das Risiko für Auswirkungen auf die Öl-Produktion sei neu bewertet worden.

An den beiden Handelstagen zuvor hatte der Brent-Rohölpreis den höchsten Stand seit September erreicht. Der Preis für das US-Leichtöl WTI hatte das größte Plus seit April verbucht. Grund: Die Krise hatte die Sorge vor Lieferengpässen am Ölmarkt verstärkt.