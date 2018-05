Thüringens IHK-Geschäftsführer Höhne, der auch die Irankontakte für Firmen in Sachsen und Sachsen-Anhalt betreut, verweist auch auf Schikanen von US-Seite für Unternehmer und Beteiligte bei Geschäften mit dem Iran. Höhne weiß, wovon er spricht – aufgrund persönlicher Erfahrungen. Er verlor sein automatisches Visum für die USA, weil er Geschäftsleute in den Iran begleitete.

Auch anderen Geschäftsleuten und Bankmitarbeitern drohen Höhne zufolge Unannehmlichkeiten bei Geschäften im Iran. Sie könnten bei Einreise in die USA festgehalten werden und müssten dann nachweisen, dass sie nicht gegen Geldwäschegeschäfte verstoßen haben. Das reiche im Extremfall bis hin zu strafrechtlichen Folgen.

Nach Einschätzung von Höhne hätten in Thüringen vor allem Firmen aus der Solarwirtschaft und Landwirtschaft, Automobilzulieferer und Medizintechnikunternehmen gute Aussichten am iranischen Markt.

Autobahn in Teheran: Der Iran plant Milliarden-Investitionen in seine marode Infrastruktur. Doch die Hoffnungen vieler deutscher Firmen auf Aufträge scheinen sich zu zerschlagen. Bildrechte: dpa

Ungeachtet aller Schwierigkeiten laden die IHK Halle-Dessau und Ostthüringen Gera am 24. Mai 2018 in Halle zu einer Informationsveranstaltung. Referent ist ein hochrangiger Gast aus dem Iran: Vize-Wirtschaftsminister Mohammad Khazaei wirbt um Investoren.



Auf den IHK-Portalen heißt es, der "Fokus liegt auf den Themen Zahlungsverkehr und Finanzierung. Damit wollen wir uns den derzeit wohl drängendsten Fragen in den deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen widmen." Die Zahl der Teilnehmer sei begrenzt. 14 Tage vor dem Iran-Tag scheint das Interesse mäßig. Es gibt noch freie Plätze.