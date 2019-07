Die Migration in Deutschland ist regional ungleich verteilt und verstärkt dadurch das Gefälle zwischen strukturschwachen und -starken Regionen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf die Studie meldet, haben ländliche Regionen mit Bevölkerungsschwund in den Jahren von 2013 bis 2017 nicht ausreichend Zuwanderer hinzugewinnen können, um ihre Bevölkerungsentwicklung zu stabilisieren. Dies gelte vor allem für die besonders vom demografischen Wandel betroffenen Gebiete in Ostdeutschland und Nordbayern.

Laut der Autoren der Studie kommen in die "demografiestärkeren" - also weniger von der gesellschafltichen Alterung betroffenen - aber wirtschaftsschwachen Regionen besonders viele Migranten, die sich am deutschen Arbeitsmarkt schwertun und großen Unterstützungsbedarf haben. So ließen sich in den wirtschaftsschwachen Städten Nord- und Westdeutschlands relativ viele Geflüchtete nieder.