In Deutschland gibt es einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge 19 Problemregionen. Für diese Regionen haben die Autoren einen akuten Handlungsbedarf ausgemacht, damit sie nicht den Anschluss an die anderen Regionen verlören.

Zu den 19 Problemregionen gehören demnach elf Regionen in den neuen Bundesländern, vier Regionen in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr sowie Bremerhaven, das Saarland, der Osten von Schleswig-Holstein und die Westpfalz.

In der Summe der alle Indikatoren sind für die Autoren die Altmark und die Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg die beiden gefährdetsten Region in Deutschland. Dicht dahinter folgen Emscher-Lippe und Duisburg/Essen. Auf Platz acht und neun folgen Nord- und Südthüringen gefolgt von der Region Lausitz-Spreewald.

Die Autoren betonen, dass die Regionen von ganz unterschiedlichen Problemen geplagt werden. Der Osten Deutschlands etwa hat ihren Ergebnissen zufolge vor allem ein Demografie-Problem. Für Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen machten sie ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung als Problem aus, das in den vergangenen Jahren auch noch überproportional gestiegen ist. In der Altmark in Sachsen-Anhalt kommt noch eine geringere Lebenserwartung als in anderen Regionen dazu.