Ihre jüngste Prognose stützen die Ökonomen vor allem auf zwei Entwicklungen: In Ostdeutschland sind die Einkommen zuletzt deutlich stärker gestiegen als im Westen, was auch an der besonders günstigen Arbeitsmarktentwicklung lag. So legten die verfügbaren Einkommen im Osten zwischen 2014 und 2018 um 9,8 Prozent zu, im Westen im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent. Dennoch liegen die Brutto-Verdienste in den Ost-Bundesländern weiterhin weit unter dem Niveau des Westens.



Wachstumsmotor Nummer eins ist im Osten weiterhin das Dienstleistungsgewerbe und nicht die Industrie. Dank der anhaltend guten Binnennachfrage werden Händler oder der Gastronomiebereich weiter gut in Ostdeutschland zu tun haben, heißt es vom IWH.