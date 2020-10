In den vergangenen Monaten musste man sich ja fast schon um die Insolvenzverwalter sorgen. Im August lag die Anzahl der Firmenpleiten in Deutschland 40 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Wie deutlich, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Vor allem in der Gastronomie und im Handel läuft es wegen Corona schlecht. Nach einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes bangen 62 Prozent in der Branche um ihre Existenz. Doch melden diese Firmen tatsächlich jetzt Insolvenz an?