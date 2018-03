Soziale Medien Jeder fünfte User folgt "Influencern"

Fast jeder fünfte Social-Media-Nutzer in Deutschland folgt Influencern. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist es sogar jeder Zweite, wie der Hightech-Branchenverband Bitkom mitteilte. Bitkom hatte eine Umfrage zu dem Thema in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse nun vorliegen.