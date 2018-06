Jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält vom Arbeitgeber Urlaubsgeld. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Chancen auf die Zahlung von Urlaubsgeld sind laut Thorsten Schulten vom WSI allerdings "sehr unterschiedlich verteilt". So zahlen Unternehmen mit Tarifvertrag fast doppelt so häufig Urlaubsgeld.

Die Höhe des tarifvertraglich vereinbarten Urlaubsgeldes fällt je nach Branche sehr unterschiedlich aus: In diesem Jahr liegt sie bei Menschen mit mittlerem Einkommen zwischen 155 und 2.355 Euro. Am wenigsten Geld für die Urlaubskasse bekommen Beschäftigte in der Landwirtschaft, im Steinkohlebergbau sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Die höchsten Zahlungen erhalten etwa Arbeitnehmer in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, in der Metallindustrie, in der Papier verarbeitenden Industrie sowie in der Druckindustrie und im Versicherungsgewerbe.