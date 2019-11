Medienbericht 200.000 getötete männliche Kälber jährlich in Deutschland

In Deutschland werden nach Recherchen der "Welt am Sonntag" jährlich gut 200.000 männliche Kälber illegal getötet. Die Tiere sind für den Milchbetrieb wertlos, in der Mast setzen sie kaum Fleisch an. Die Bauern sind im Preiskampf in einem Dilemma.