Galeria Karstadt Kaufhof Gläubiger akzeptieren Insolvenzplan

Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Dienstag dem Sanierungsplan zur Rettung der letzten großen deutschen Warenhauskette zugestimmt. Das teilte Warenhaus-Manager Miguel Müllenbach in einem Brief an die Mitarbeiter mit. Er zeigte sich in dem Schreiben zuversichtlich, dass das Insolvenz-Verfahren wie geplant noch im September abgeschlossen werden könne und der Konzern dann schuldenfrei sei.