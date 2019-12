Geplant ist, dass es für jedes Brötchen, jeden Kaffee in einer Bar sowie für Dienstleistungen einen Kassenzettel geben muss, um Steuerbetrug zu verhindern. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet deshalb im Einzelhandel "mit mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr". Der Deutsche Industrie und Handelskammertag erwartet zudem "erhebliche Mehrkosten vor allem für kleinere Händler für Papier, Druck und die Entsorgung der liegengebliebenen Bons".

Kassenzettel bestehen nicht aus normalem Papier. Sie müssen in den gelben Sack oder in den Restmüll, weil die Papierbeschichtungen Chemikalien wie Bisphenol A enthalten, die in den menschlichen Hormonhaushalt eingreifen. Bisphenol A ist allerdings ab 2020 in Deutschland verboten. Der BUND hält die hormonelle Wirkung bei einigen Alternativstoffen jedoch für ebenfalls problematisch.