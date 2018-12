Die Supermarktkette Kaufland nimmt dauerhaft die Produkte des Konsumgüterkonzerns Unilever aus den Regalen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll die jahrzehntelange Geschäftsbeziehung zum britisch-niederländischen Konzern zum Jahresende beendet werden. Zur Begründung hieß es, dass die von Unilever geplanten erheblichen Preiserhöhungen weit über den marktüblichen Preisen lägen. Das sei nicht zu akzeptieren. Unilever versuche als Branchenprimus seine "herausragende Marktposition" auszunutzen.

Kaufland wird damit in seinen über 660 deutschen Filialen künftig auf folgende Marken verzichten: Knorr, Mondamin, Pfanni, Bertolli, Unox, Lipton, Ben & Jerry’s, Langnese, Magnum, Coral, Viss, Domestos, Dove, Rexona, Duschdas, Signal sowie Axe. Ausgewählte Eisprodukte von Magnum, Cremissimo und Viennetta sollen weiterhin erhältlich sein. Auch in Kaufland-Supermärkten in Osteuropa sollen mehrere Unilever-Produkte aus dem Sortiment genommen werden. Einzelheiten nannte das Unternehmen dazu keine.