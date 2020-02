Elektromobilität Warum die höhere Kaufprämie bei E-Autos auf sich warten lässt

Schon im November hatte die Bundesregierung angekündigt, dass sie den Kauf von bestimmten Elektroautos künftig mit 6.000 statt bisher 4.000 Euro fördern will. Doch die neue Förderrichtlinie ist noch nicht in Kraft. Viele potenzielle Käufer zögern deshalb mit dem Erwerb eines E-Fahrzeugs. Das regt auch Sylvio Mertsch aus Niedercunnersdorf in Sachsen auf. Er fragt sich, warum die Prämie immer noch nicht gezahlt wird.



von Cecilia Reible, Hauptstadtkorrespondentin MDR AKTUELL