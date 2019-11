Technologien und Anwendungen, die auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt wurden, könnten die Wirtschaftsleistung in Deutschland in den kommenden Jahren stark steigern. Das geht aus einer Studie des Verbandes der Internetwirtschaft und der Unternehmensberatung Arthur D. Little hervor. Bis zum Jahr 2025 könne der Anteil der KI-Wertschöpfung in der deutschen Wirtschaft demnach auf 13 Prozent des Bruttoinlandproduktes steigen – das wären rund 488 Milliarden Euro.

Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz (abgekürzt mit "KI") ist ein Teilbereich der Informatik und befasst sich mit maschinellem Lernen und automatisiertem Verhalten. Künstliche Intelligenz gilt als wichtiger Zukunftsbereich.

Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass in deutschen Unternehmen KI flächendeckend eingesetzt wird. Bei der potenziellen Wertschöpfung entfielen 330 Milliarden Euro (70 Prozent) auf Kosteneinsparungen und 150 Milliarden Euro (30 Prozent) auf Umsatzpotenziale. Am meisten profitieren der Studie zufolge die Branchenbereiche "Handel und Konsum" sowie "Energie, Umwelt und Chemie" mit je knapp unter 100 Milliarden Euro.

Studie: Kaum Arbeitsplatzverlust

Zudem treten die Autoren der Ansicht entgegen, dass der Ausbau von Künstlicher Intelligenz in den meisten Fällen Arbeitsplatzverlust bedeute. "Über 70 Prozent der KI-gestützten Anwendungen bis 2025 ersetzen nicht Mitarbeiter, sondern stärken in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern die Wertschöpfung und die Wettbewerbsposition", heißt es. Künstliche Intelligenz könne menschliche Fähigkeiten besonders in den Bereichen Spracherkennung, der Identifizierung von Objekten oder Sprachübersetzungen überbieten.

