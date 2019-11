Gute-Kita-Gesetz Beitragsfreie Kita erhöht Erwerbstätigkeit kaum

Ab Mitte Dezember soll die Auszahlung der Gelder aus dem "Gute-Kita-Gesetz" starten. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro fließen vom Bund an die Länder, um Kitas besser zu machen – und in vielen Fällen auch günstiger. Denn: Ein Großteil der Bundesländer will die Gelder auch dafür verwenden, um die Elternbeiträge zu senken oder für bestimmte Jahre ganz abzuschaffen. So könnten Mütter vielleicht wieder in den Beruf einsteigen oder mehr arbeiten.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL